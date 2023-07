Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter bestiehlt Senior nach Geldwechseltrick

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (06. Juli) sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 09.45 Uhr vor einem Restaurant auf dem Markt einen älteren Mann an und bat ihn darum, Münzgeld für einen Parkscheinautomaten zu wechseln. Daraufhin holte der Senior seine Geldbörse hervor und öffnete sie. Der Unbekannte zeigte auf ein 50 Cent Stück im Kleingeldfach und signalisierte, dass er unter anderem diese Münze benötigen würde. Er nahm das Geldstück an sich, um dann im Gegenzug eine 2 Euro Münze in das Portmonee zu legen. Danach entfernte sich der Geldwechsler zu Fuß in Richtung eines Parkscheinautomaten. Kurze Zeit später stellte der hilfsbereite Rentner, dass ein niedriger dreistelliger Eurobetrag in Form von Geldscheinen fehlte. Der Trickdieb war männlich, etwa 175 Zentimeter groß, zirka 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hatte eine sportliche Figur, kurze mittelblonde Haare und war mit einem kurzärmligen gelben Hemd bekleidet. Das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Heinsberger Markt verdächtige Beobachtungen gemacht haben beziehungsweise denen der beschriebene Mann aufgefallen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell