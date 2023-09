Landespolizeiamt

POL-SH: Rücksicht im Blick - Positive Gesamtbilanz - Innenministerin besuchte Kontrollstelle

Kiel (ots)

Am Dienstag, 26.09.2023, nahm die Landespolizei Schleswig-Holstein wie angekündigt an dem bundesweiten Kontrolltag "Rücksicht im Blick" teil. Über die gesamte Landesfläche verteilt wurden an mehr als 100 Kontrollstellen und bei knapp 40 Präventionsaktionen über die Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt. Die Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack besuchte eine Kontrollstelle in Kiel. Insgesamt kann von einem gewinnbringenden Beitrag zur Verkehrssicherheitsarbeit gesprochen werden.

An den 134 eingerichteten Kontrollstellen in Schleswig-Holstein konnten 5.923 Verkehrsteilnehmende kontrolliert werden. Neben einer Vielzahl von PKW-Fahrenden wurden u.a. auch gut 100 E-Scooter-Fahrende sowie circa 1.100 Radfahrende überprüft. Als so genannte "schwächere Verkehrsteilnehmer" wurde unter dem Motto Rücksicht im Blick ein besonderes Augenmerk auf diese gelegt.

Über alle Kontrolltätigkeiten hinweg konnten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 2015 Verstöße feststellen: 1.892 Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie 123 Verkehrsstraftaten wurden dabei geahndet.

Sabine Sütterlin-Waack verschaffte sich in Kiel ein eigenes Bild von den Kontrolltätigkeiten. Gezielt suchte die Innenministerin dabei das Gespräch und den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen: "Diese Kontrolltage sind aus meiner Sicht von großer Bedeutung, um damit die Sinne aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schärfen. Ich danke allen eingesetzten Beamtinnen und Beamten für ihren umsichtigen Einsatz, von dem ich mich in Kiel überzeugen konnte."

In der Gesamtbetrachtung ist die Landespolizei Schleswig-Holstein zufrieden mit der konzentrierten Kontrollaktion. Neben den repressiven Maßnahmen konnte in vielen Fällen das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt werden. Einsicht und Verständnis waren dabei häufig gegeben. Durch die Kernbotschaft der Rücksichtnahme konnte die Wichtigkeit der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit sowie der jeweilige Anteil der Verkehrsteilnehmenden selbst verständlich transportiert werden.

