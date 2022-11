POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Uslar (ots) - Uslar (ke) C.-A.-Mascher Str., Kantstr., Bella Clava, Kuhtrift, Harz-Weser-Str., Nacht zum 29.11.2022 In der Nacht vom 28.11. auf den 29.11.2022 wurden in Uslar 4 Fahrzeuge und in Gierswalde 1 Fahrzeug gewaltsam durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen. Die Fahrzeuge wurden durchsucht und eine Jacke, eine Umhängetasche, Bargeld, ein Makita Akkuschrauber sowie eine Geldbörse mit diversen Papieren und Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe ...

