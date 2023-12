Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch gescheitert

Gera (ots)

Gera. Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.-13.12.2023) gewaltsam in eine Arztpraxis in der Fr.-Petrich-Straße einzudringen. Der Einbruch in die Räumlichkeiten der Praxis gelang den Tätern nicht, sodass diese den Tatort wieder verließen. Am Gebäude entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gera (0365 82341465) unter Angabe der Bezugsnummer: 0324672/2023 entgegen. (PZ)

