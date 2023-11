POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Lkw-Fahrer zeigt gefälschten Führerschein vor

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... sind zwei 23- und 21-Jährige am 27.11.2023 um 03:00 Uhr, als sie mit ihren E-Scootern auf ihrem Heimweg in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen wurden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass beide Personen unter dem Einfluss von Cannabis standen. Der 23-Jährige aus der VG Maikammer führte zuvor seinen E-Scooter, weshalb dieser zusätzlich eine Blutprobe ...

mehr