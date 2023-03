Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Freitag, 24.3.2023, zwischen 7.00 Uhr und 23.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Theodor-Storm-Straße in Beckum ein. Es ist nicht bekannt, ob der oder die Täter etwas erbeuteten. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell