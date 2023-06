Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (761) Warnmeldung - Diebstähle durch falsche "Steckdosenprüfer"

Nürnberg (ots)

Die mittelfränkische Polizei hat in den letzten Monaten eine dreiste Diebesmasche registriert, bei der sich die Täter als Steckdosenprüfer im Auftrag der Hausverwaltung ausgeben. Die Kriminalpolizei warnt vor dieser Begehungsweise.

Die bislang unbekannten Täter gehen dabei stets auf dieselbe Art und Weise vor. Sie suchen sich gezielt in Mehrfamilienhäusern lebende, lebensältere Personen aus und geben sich als von der Hausverwaltung beauftragte Arbeiter aus, die den Auftrag hätten, die Steckdosen in der Wohnung zu zählen oder zu überprüfen.

In den Wohnungen versuchen die Täter dann Situationen zu schaffen, bei denen sie sich allein in der Wohnung oder in einzelnen Zimmern aufhalten können, wo sie dann Wertgegenstände und Bargeld an sich nehmen.

Allein seit Anfang März sind der Polizei in Mittelfranken knapp 20 solcher Fälle bekannt geworden, bei denen insgesamt ein Entwendungsschaden von etwa 50.000 Euro entstand. Die Täter handelten bislang überwiegend im Stadtgebiet Nürnberg.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt eindringlich vor dieser Diebesmasche und gibt folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie keine unbekannten Personen in ihre Wohnung

Werden Sie misstrauisch, wenn angebliche Mitarbeiter der Hausverwaltung ohne vorherige Terminvereinbarung vor ihrer Haustüre stehen. Halten Sie Rücksprache mit der Hausverwaltung.

Informieren Sie beim Auftreten solcher angeblichen Mitarbeiter der Hausverwaltung unverzüglich die Polizei. Scheuen Sie sich auch nicht, für Ihre Mitteilung den Notruf 110 zu wählen.

Halten Sie am Besten keine größeren Bargeldbeträge zuhause vorrätig und suchen Sie für Ihren Schmuck sichere Verstecke. Kleine Zimmertresore sind nicht teuer.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell