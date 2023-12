Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz nach körperlichen Angriff mit Messer

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst und Polizei rückten heute Nacht (14.12.2023) in die Trebnitzer Straße nach Gera aus, nachdem dort zwei Männer (22, 23) afghanischer Herkunft aneinandergerieten. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte zwischen den beiden Männer gegen 01:20 Uhr ein massiver Streit, wobei sie aufeinander einschlugen. Im Zuge des Streites zog der 23-jährige Beteiligte ein Messer, wobei sein Kontrahent (22) die Flucht in Richtung eines dortigen Unterkunftsgebäudes antrat. Hierbei wurde er jedoch von seinem Verfolger eingeholt und mit dem Messer im Rückenbereich verletzt. Anschließend flüchtet der 23-Jährige. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den mit knapp 2 Promille alkoholisierten 23-Jährigen in der Folge stellen. Da auch dieser Verletzungen aufwies, wurde er medizinisch versorgt und anschließend in Gewahrsam genommen. Den 22-jährigen Beteiligten brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen. (RK)

