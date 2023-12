LPI-G: Fehlverhalten im Supermarkt führt zu Polizeieinsatz

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein Seniorenehepaar aus Altenburg wählte gestern Abend (12.12.2023) den Polizeinotruf und bat um Hilfe. Der Grund - Einbrecher waren in ihrem Haus in der Münsaer Straße in Altenburg. Demnach wurde bekannt, dass die beiden 74-jährigen Anwohner gestern Nachmittag nur kurz außer Haus waren. Genau in dieser halben Stunde (16:15 Uhr - 16:45 Uhr) schlugen die Einbrecher zu. Da ein Eindringen in das Haus durch die Eingangstür scheiterte, hebelten ...

