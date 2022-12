POL-ANK: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Torgelow

Anklam (ots) - Am gestrigen Abend (26. Dezember 2022, gegen 18:00 Uhr) wurde die Anklamer Polizei über einen Diebstahl aus Kellerräumen informiert. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt: Nach ersten Erkenntnissen ist ein unbekannter Täter gewaltsam in drei Hausaufgänge Am Anger in Jarmen eingedrungen und entwendete aus unterschiedlichen Kellern Diebesgut in bisher unbekannter Menge. Ein aufmerksamer Bewohner konnte ...

mehr