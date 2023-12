Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher im Haus

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein Seniorenehepaar aus Altenburg wählte gestern Abend (12.12.2023) den Polizeinotruf und bat um Hilfe. Der Grund - Einbrecher waren in ihrem Haus in der Münsaer Straße in Altenburg. Demnach wurde bekannt, dass die beiden 74-jährigen Anwohner gestern Nachmittag nur kurz außer Haus waren. Genau in dieser halben Stunde (16:15 Uhr - 16:45 Uhr) schlugen die Einbrecher zu. Da ein Eindringen in das Haus durch die Eingangstür scheiterte, hebelten sie schließlich ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten schließlich unerkannt. Gestohlen haben die Täter Schmuck und Bargeld. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt nun und sucht nach Zeugen. (Bezugsnummer 0324395/2023). (RK)

