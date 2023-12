LPI-G: Busfahrer beleidigt - Ermittlungen eingeleitet

Gera (ots) - Gera. In der Berliner Straße kam es am gestrigen Abend (12.12.2023) gegen 18:50 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einer Frau und einem Mann. In Folge der Streitigkeit attackierte der Mann die Frau mit mehreren Schlägen ins Gesicht, auch als diese bereits am Boden lag. Ein unabhängiger Zeuge verstände via Notruf die Polizei. Weder die unbekannte Geschädigte noch der unbekannte Täter konnten vor Ort ...

