Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Diebstahls

Hagen (ots)

In der Feithstraße entwendeten am 17. Juni 2023 zwei Personen eine hohe Anzahl an E-Zigaretten in einer Tankstelle. Hierfür verwickelte eine Person einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Die andere Person versteckte die Ware unter der Kleidung. Anschließend verließen die beiden Männer den Verkaufsraum ohne zu bezahlen.

Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/114949

(arn)

