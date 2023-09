Polizei Hagen

POL-HA: Mann steht mit Messern an Straßenkreuzung und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 53-jähriger Hagener musste am Donnerstag (14.09.) von Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der Mann löste zunächst um 16.30 Uhr einen Einsatz in der Altenhagener Straße aus, nachdem er eine Bank mit einem Fleischermesser beschädigte. Eine Streifenwagenbesatzung stellte das Messer sicher, fertigte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und erteilte ihm einen Platzverweis. Der 53-Jährige hielt sich schließlich um 18.10 Uhr an der Kreuzung Hermannstraße/Friedensstraße auf. Auch hier hatte er Messer dabei. Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung stand er an der Straße, zwei Küchenmesser lagen auf einem Stromkasten auf der anderen Straßenseite. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam, er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 2,3 Promille. Der Hagener wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wieder entlassen. (arn)

