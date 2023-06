LPI-SHL: Fahradunfall - Kind verletzt

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 16:10 Uhr, bis Samstag, 13:00 Uhr, gewaltsam in einen Technikraum eines Klinikums in der Eisfelder Straße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten zwei Laptops und mehrere Akkugeräte im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Unbemerkt konnten die Einbrecher den Tatort wieder verlassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der ...

