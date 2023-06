LPI-SHL: Erfolgreiche Einbrecher

Immelborn (ots) - Ein Unfallflucht ereignete sich am Samstag, gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Karl-Marx-Straße in Immelborn. Die Fahrerin eines Opel wollte hier geradeaus in das Hasental fahren, als ein unbekannter Pkw von links kam und ihr die Vorfahrt nahm. Der unbekannte Pkw stieß vorne links gegen den Opel und fuhr dann mit unverminderter Geschwindigkeit weiter in Richtung B 62. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

