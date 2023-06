POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Mit Auto gegen Leitplanke geprallt: Strafanzeige

Horb am Neckar (ots) - In Brand geraten ist am frühen Montagmorgen ein Kleinkraftrad im Stadtteil Mühringen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet am Montagmorgen gegen 04:10 Uhr ein Kleinkraftrad in Brand, welches in der Graf-Gerold-Straße abgestellt war. Das Polizeirevier in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die ...

