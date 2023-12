Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handy und Schuhe gestohlen

Unbekannte klauten am Donnerstag einem Mann in Ulm sein Handy.

Ulm (ots)

Gegen 3.30 Uhr befand sich der 30-Jährige vor einem Club in der Ehinger Straße. Dort traf er auf eine Gruppe unbekannter Männer. Einer von ihnen schnappte sich sein Handy an. Danach entfernten sie sich. Der 30-Jährige verfolgte die Gruppe. Die blieben stehen und sollen auf ihn eingeschlagen haben. Die liefen weiter in Richtung Innenstadt und der 30-Jährige verlor sie aus den Augen. Danach begab er sich zur Polizei und erstattete die Anzeigen. Bei den unbekannten Männern soll es sich um vier dunkelhäutige Männer, mutmaßlich aus dem afrikanischen Raum gehandelt haben.

+++++++ 2444088

