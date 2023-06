Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Unfall beim Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem Ford befuhr am Montag, 26.06.2023 gegen 09.00 Uhr ein 55 Jahre alter Mann die L 148 von Todtmoos kommend in Richtung Wehr. Vor ihm fuhr ein Mercedes, welcher er auf einer langen Geraden überholen wollte. Während des Überholvorgangs kam ihm aus der folgenden Rechtskurve ein Subaru entgegen. Dabei soll es fast zum frontalen Zusammenstoß gekommen sein, da der Mercedes-Fahrer beschleunigt haben soll. Die 82 Jahre alte Subaru-Fahrerin konnte aber nach rechts ausweichen und es kam zu einem starken Streifschaden der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden am Ford beträgt 4000 Euro, am Subaru 3000 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien (07672/922280) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

