Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Sachbeschädigung im Waldkindergarten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende, Freitag, 23.06.2023 bis Montag, 26.06.2023, diverse Gegenstände in einem Waldkindergarten am Aarbergweg. Es wurden zwei Planen sowie eine Wimpelkette zerschnitten. Weiter wurden mehre Pflanzen aus dem Hochbeet und dem Weidenpavillon beschädigt. Das Seil der Schaukel wurde angebrannt und ein Spiegel zerbrochen. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell