Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Balkonbrand löst Großeinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein brennender Balkon in der Albrecht-Rudolf-Straße wurde am Montag, 26.06.2023 gegen 12.40 Uhr der Einsatzzentrale der Polizei gemeldet. Da sich im gleichen Gebäude ein Kindergarten mit rund 70 Kindern befand rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Vor Ort konnte aber erkannt werden, dass die Räumlichkeiten des Kindergartens nicht betroffen waren. Oberhalb des Kindergartens brannte es auf einem Balkon. Ein kleiner Tisch mit Stuhl, Pflanze und Aschenbecher standen in Brand. Bei dem Brand wurde auch der Balkonboden sowie die Glasfront zum Wohnzimmer aufgrund der Hitze beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50000 Euro. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. Auf Empfehlung der Feuerwehr nächtigte die 31 Jahre alte Bewohnerin in dieser Nacht nicht in ihrer Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls mehrere Rettungsfahrzeuge mit Besatzung und Einsatzkräfte der Polizei.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell