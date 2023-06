Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Brand einer Gitterbox - starke Rauchentwicklung

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 29.06.2023, gegen 17.45 Uhr, zu einem Brand nach Atzenbach gerufen. Auf dem Gelände einer Firma an der Straße "Am Leisenberg" brannte eine neben dem Gebäude der Filteranlage stehende Gitterbox. In der Gitterbox lagerten alte Filter. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte diesen ablöschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude der Filteranlage konnte verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell