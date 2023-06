Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Mitteilungen; Einbruch in Firma // zwei Fahrraddiebstähle

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 28.06.2023, auf Donnerstag, 29.06.2023, hebelten Unbekannte eine Tür zu einem Firmengebäude in der Weiler Straße auf. Die Unbekannten gelangten nicht in die Büroräumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde aus einer Tiefgarage im Berner Weg ein rotes Rennrad der Marke Stevens entwendet. Das Rennrad stand verschlossen auf einem Stellplatz. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Tagsüber am Donnerstag, 29.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 14.45 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde in der Wölblinstraße ein orangefarbenes Pedelec der Marke Cannondale entwendet. Das verschlossene Pedelec stand an einem Fahrradständer bei einer Firma. Der Diebstahlsschaden beträgt auch etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell