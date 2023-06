Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pedlec vor Stadtbibliothek am helllichten Tag entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.06.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde ein verschlossenes E-Mountainbike der Marke Cube entwendet. Es stand an einem Fahrradständer vor der Stadtbibliothek in der Humboldtstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

