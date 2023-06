Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Joggerin von Hund angegriffen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zusammen mit einer Bekannten joggte am Donnerstag, 29.06.2023 gegen 07.50 Uhr eine 52 Jahre alte Frau an der Wehra entlang. Auf Höhe des Storchenstegs kam ihnen eine Frau mit ihrem angeleinten Hund entgegen. Die 52-jährige hielt an, da sie den Hund aus der Vergangenheit schon kannte. Die Hundehalterin beugte sich zu ihrem Hund herunter und nahm ihn in den Arm, woraufhin die beiden Frauen weiter joggten. Beim Vorbeilaufen ging der Hund unter dem Armen der Halterin durch und griff die 52-jährige an. Sie wurde gebissen und gekratzt und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Die Hundehalterin soll zu keinem Zeitpunkt eingegriffen haben und anschließend wortlos weitergegangen sein. Die Frau war maximal 20 Jahre alt, hatte helle Haut mit roten Haaren und trug eine Brille. Bei dem Hund handelt es sich um einen mittelgroßen Mischling, oben heller und unten dunkel meliert. Der Polizeiposten Wehr (07762/80780) bittet Zeugen, die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, sich zu melden.

md/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell