Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Baustoffhandel

Michelstadt (ots)

Ein Baustoffhandel im Kutschenweg geriet in der Nacht zum Dienstag (08.11.), gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Verkaufsgebäude ein und durchsuchten anschließend mehrere Schreibtische nach Wertgegenständen. Zudem hebelten die ungebetenen Besucher weitere Türen auf und rissen ein Fenster aus der Verankerung. Offenbar flüchteten die Kriminellen ohne Beute vom Tatort, hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen aber einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell