POL-FR: Häusern: Einbruch in Hotel - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 29.06.2023 gegen 10.00 Uhr wurde ein 78 Jahre alter Mann von einem Hund gebissen, welcher an einem Einkaufsmarkt-Geländer in der Schachenbühlstraße angebunden war. Die Hundebesitzerin reagierte laut Aussage des 78-jährigen nicht darauf und ging in den Laden. Die Bisswunde wurde ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Die Frau ...

