POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in zwei Wohnungen - Zeugen gesucht!

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Albert-Schweitzer-Straße in Neulußheim verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft am Donnerstag zwischen 14:20 Uhr und 18:05 Uhr Zutritt in zwei Wohnungen und entwendete nach jetzigem Kenntnisstand Schmuck und mehrere Münzen. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangte die unbekannte Täterschaft über unverschlossene (nur zugezogene) Wohnungstüren in die Räumlichkeiten. Innerhalb der Räumlichkeiten konnten Spuren gesichert werden. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06205 31129 zu melden.

