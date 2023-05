Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Aufbruchserie - Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von vier Pkws in der Hauptstraße die Seitenscheiben eingeschlagen. Der bisher unbekannte Täter erbeutete lediglich 20 Euro Bargeld. Der genaue Sachschaden an den Fahrzeugen ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, die Polizei unter 06221 34180 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell