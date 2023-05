POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin verursacht Unfall mit 85.000 EUR Sachschaden

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von vier Pkws in der Hauptstraße die Seitenscheiben eingeschlagen. Der bisher unbekannte Täter erbeutete lediglich 20 Euro Bargeld. Der genaue Sachschaden an den Fahrzeugen ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier ...

