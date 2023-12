Ulm (ots) - Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Suzuki in der Marktstraße in Teilort Gussenstadt. Sie fuhr in Richtung Bühlstraße. Vor ihr war ein Müllfahrzeug unterwegs. Das hielt am rechten Fahrbahnrand an, um den Müll einzusammeln. Deshalb staute sich der Verkehr und Frau fuhr an dem Müllwagen ...

mehr