Am Mittwoch stießen zwei Autofahrende beim Überholen eines Müllfahrzeuges bei Gerstetten zusammen.

Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Suzuki in der Marktstraße in Teilort Gussenstadt. Sie fuhr in Richtung Bühlstraße. Vor ihr war ein Müllfahrzeug unterwegs. Das hielt am rechten Fahrbahnrand an, um den Müll einzusammeln. Deshalb staute sich der Verkehr und Frau fuhr an dem Müllwagen links vorbei. Dabei achtete sie nicht auf einen 23-Jährigen. Denn der hatte bereits mit seinem VW zum Überholen des Suzuki und Müllwagens angesetzt und befand sich auf gleicher Höhe mit dem Suzuki. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Suzuki auf rund 500 Euro, den am VW auf ca. 1.500 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

