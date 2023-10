Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtteil Windberg

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. Oktober, versucht, in mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Windberg einzubrechen. In zwei Fällen gelang ihnen dies, wobei sie Gelbörsen und eine Spielekonsole entwendeten.

Die Polizei nahm am gestrigen Tag mehrere Einsätze auf der Straße Am Steinberg wahr, nachdem Anwohner Schäden an ihren Haustüren gemeldet hatten. Die Einsatzkräfte sowie die Spurensicherung der Kriminalpolizei stellten fest, dass Unbekannte gewaltsam versucht hatten, jeweils durch die Haustür in die Objekte einzudringen. Bei drei Häusern versuchten es die Täter vergeblich. In einem Fall jedoch fanden die Geschädigten - die zur Tatzeit nicht zuhause gewesen waren - die Räumlichkeiten ihres Hauses am Morgen durchwühlt vor. Zudem fehlte eine Spielekonsole. Die Taten ereigneten sich vermutlich gegen kurz nach Mitternacht.

Einen weiteren Einbruch gab es auf der Bebericher Straße. Nach Angaben der Anwohner geschah dieser augenscheinlich in derselben Nacht, zwischen 0 Uhr und 6.15 Uhr. Hier drangen Unbekannte über den Garten zum Haus vor und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Sie nahmen eine Handtasche und zwei Geldbörsen an sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

