POL-MG: Verkehrspolizei beendet Fahrt auf E-Scooter: Fahrer mutmaßlich unter Drogen

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 13. Oktober, um 5.40 Uhr an der Blumenbergerstraße in Westend zugetragen hat, hat ein 61-jähriger Mofafahrer schwere Verletzungen erlitten, als er einem 39-jährigen Autofahrer auswich und zu Fall kam. Laut Zeugenangaben hatte der 61-Jährige die Blumenbergerstraße in Richtung Stadtzentrum ...

