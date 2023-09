Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 5 Leichtverletzte nach Schlägerei in einer Gaststätte

Neunkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Neunkircher Innenstadt zu einer Schlägerei mit 5 leicht verletzten Personen. Der 38-jährige Beschuldigte aus Neunkirchen schlug zunächst an der Theke einem Geschädigten und kurze Zeit später einem anderen Geschädigten im Bereich von Spielautomaten unvermittelt ins Gesicht. Beim Verlassen der Gaststätte in zunächst unbekannte Richtung schlug er dann auf eine weitere Geschädigte ein. Als die Geschädigten sich ca. 15 Minuten später vor die Gaststätte begeben, werden sie erneut durch den Beschuldigten mittels Schlägen angegriffen und verbal beleidigt. Hierbei wird auch noch eine bisher unbeteiligte Person durch den Beschuldigten verletzt. Im Rahmen der Gegenwehr wird auch der Beschuldigte leicht verletzt. Die Polizei, welche erst nach der zweiten Tat angefordert wird, kann vor Ort alle Beteiligten antreffen und den alkoholisierten Beschuldigten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Die Geschädigten zwischen 18 und 36 Jahren, sowie der Beschuldigte werden nur leicht verletzt. Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden gegen mehrere Personen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell