Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - durch unsichere Fahrweise aufgefallen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.07.2023 gegen 15:00 Uhr konnte der Fahrer eines BMW in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war durch Verkehrsteilnehmer ein BMW gemeldet worden, der sehr langsam fuhr und mehrfach die Mittellinie auf der B271 überfahren hätte. Zu einer Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizeistreife und missachtet das Verbot der Einfahrt, welches aktuell auf der Mannheimer Straße aufgrund einer Baustelle in Fahrtrichtung Innenstadt gilt. In der Gutleutstraße konnte der 84-jährige Fahrer schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnten deutliche altersbedingte körperliche Mängel festgestellt werden. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde informiert. Dieser wird der 84-Jährige nun seine Fahrtauglichkeit nachweisen müssen. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eröffnet.

