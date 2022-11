Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunkteinsatz in der Nordstadt: Polizei stellt Drogen sicher und erteilt Platzverweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1221

26 für den Verkauf vorbereitete Tüten mit Cannabis stellte die Polizei am Sonntag (6.11.2022) bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz in der Dortmunder Nordstadt sicher. 12 Personen erhielten Platzverweise.

Im Einsatz war die Polizei am Sonntagnachmittag und -abend im Keuning-Park, auf der Münsterstraße, am Nordausgang des Hauptbahnhofs und im Borsigplatzviertel. Nicht nur Drogenhändler fielen auf.

Zunächst kontrollierte die Polizei im Keuning-Park eine Personengruppe. Einer der Männer warf eine mit Drogen gefüllte Tüte weg - allerdings direkt vor die Füße eines Polizeibeamten. In unmittelbarer Nähe leerte die Polizei einen Drogenbunker. Neun Verkaufseinheiten mit Drogen wurden sichergestellt.

So auch am Nordausgang des Hauptbahnhofs. Zwei Drogenhändler legten Verstecke an und verkauften daraus ihre Ware - die Polizei stellte 17 Tüten mit Cannabis sicher. In allen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bei weiteren Kontrollen im Borsigplatzviertel und erneut im Keuning-Park stellte die Polizei bei zwei Tatverdächtigen ein gestohlenes Fahrrad und einen gestohlenen E-Scooter sicher.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell