POL-WND: Geschwister sorgen für Aufsehen

Tholey (ots) - Unbekannte haben am Sonntagabend die Bodenschwellen in der Varuswaldstraße in Tholey entfernt. Dabei rissen die Täter die Schwellen gewaltsam aus dem Boden, was dazu führte, dass an einigen Stellen Schrauben aus dem Boden ragten und eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellte. Glücklicherweise wurde die Tat zeitnah bemerkt, sodass niemand zu Schaden kam. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

