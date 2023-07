Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Enten auf der Fahrbahn

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.07.2023 gegen 12:30 Uhr wurde eine Entenfamilie auf der Fahrbahn der B37 in Bad Dürkheim in Höhe Herzogweiher gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten dafür sorgen, dass die kleine Entenfamilie wohlbehalten zurück ins Wasser watscheln und eine Erfrischung im kühlen Nass genießen konnten.

