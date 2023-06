Feuerwehr Frechen

FW Frechen: Explosion im Stromverteilerhaus - Teilweiser Stromausfall in Frechen

Frechen (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts kam es an einem Stromverteilobjekt im Bereich der Greinstraße in Königsdorf zu einer Explosion . Beim Eintreffen der ersten Kräfte war kein Rauch und Feuer zu sehen. Aufgrund der durch die Explosion entstandenen Schäden in der Anlage, ist es in einigen Bereichen Frechens und Pulheim zu Stromausfällen gekommen. Der Energieversorger konnte recht schnell die Energieversorgung für Frechen wiederherstellen, nur im Bereich der Greinstraße kam es zu einem längeren Ausfall. Die Feuerwehr hat die Seniorenzentren und eine Beatmungs-WG in Königsdorf angefahren und kontrolliert, jedoch musste sie dort nicht tätig werden. Unter der Leitung des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Frank Wershoven war die Feuerwehr Frechen mit 35 Einsatzkräften gut 1,5 Stunden im Einsatz. Zur Schadenshöhe und Ursache können keine Angaben gemacht werden.

