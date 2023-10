POL-MG: Radfahrer rempelt Radfahrer an und flüchtet - 38-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am Dienstag, 11. Oktober, am Tellmannplatz in Rheydt einen 30-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Sie leitete außerdem Strafverfahren gegen sechs weitere Personen ein, die am Tellmannplatz im Zusammenhang mit ...

mehr