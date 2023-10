Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme am Tellmannplatz: 30-Jähriger mutmaßlicher Kokaindealer in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 11. Oktober, am Tellmannplatz in Rheydt einen 30-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Sie leitete außerdem Strafverfahren gegen sechs weitere Personen ein, die am Tellmannplatz im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten kontrolliert wurden.

Zivil gekleidete Beamte beobachteten zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr den 30-Jährigen bei mehreren Übergaben kleiner Päckchen im Austausch gegen Bargeld. Als sie ihn ansprachen, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen, versuchte er, eine kleine Dose verschwinden zu lassen. In dieser fanden die Beamten einige sogenannte Bubbles - kleine, mutmaßlich mit Kokain gefüllte Folien. Auch die Käufer der Drogen kontrollierten die Polizisten. Insgesamt leiteten sie gegen sieben Personen Strafverfahren ein. Den 30-Jährigen nahmen sie dabei vorläufig fest. Gegen ihn hatte wegen früherer Betäubungsmitteldelikte bereits ein Bereichsbetretungsverbot für den Tellmannplatz bestanden, gegen das er durch seine Anwesenheit dort verstoßen hatte. Polizeibeamte durchsuchten noch am Abend seine Wohnung, wo sie weitere Betäubungsmittel, ebenfalls in nicht geringer Menge, fanden.

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels führten Ermittler ihn am Folgetag einem Haftrichter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Beamten, die den 30-Jährigen bei den Drogenverkäufen beobachtet und seine Festnahme veranlasst hatten, gehören zum Team einer Ermittlungsgruppe namens "EG EuPa", die gezielt die Betäubungsmittelkriminalität in den Innenstadtgebieten in Mönchengladbach und in Rheydt bekämpft. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell