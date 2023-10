Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231009.6 Itzehoe: Streit am Döner-Imbiss

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag ist es in Itzehoe in der Innenstadt zu einem Streit mehrerer Personen gekommen, der in einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung gipfelte. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Gegen 15.00 Uhr sollte es in der Feldschmiede zu einer größeren Schlägerei vor einem Imbiss kommen. Als Streifen den Ort erreichten, herrschte bereits wieder Ruhe. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Personen vor dem Restaurant verbal aneinandergeraten. Im Verlauf des Disputs betraten drei Männer den Döner-Laden, entwendeten dort drei Messer und liefen davon. Dabei zerstörten sie eine Fensterscheibe des Imbisses, das Stehlgut ließen sie später fallen. Im Zuge der Ermittlungen klärte sich die Identität der Trios, das aus einem 19-, einem 25- und einem 29-Jährigen bestand.

Der genaue Sachverhalt ließ sich noch nicht abschließend klären. Zwei Personen erlitten leichte Schnittverletzungen, die sie sich selbst zugefügt hatten - eine von ihnen kam zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

