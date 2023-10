POL-IZ: 231009.4 Itzehoe: Täter ergaunern einige hundert Euro

Meldorf (ots) - Bereits in der vergangenen Woche ist die Kundin eines Supermarktes in Meldorf Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Der Täter erbeutete ihre Geldbörse und ein Handy. Am Donnerstag, kurz vor 14.00 Uhr, hielt sich die Geschädigte bei Lidl in der Altentreptower Straße auf. Sie bezahlte ihren Einkauf, checkte im Anschluss ausgiebig ihre Rechnung und fuhr dann nach Hause. Hier stellte sie gegen 14.25 Uhr ...

