POL-HWI: Verkehrseinschränkungen aufgrund eines Autokorsos in Wismar

Schönberg (ots) - Am gestrigen Abend gegen 21:40 Uhr wurde die Grevesmühlener Polizei über den Brand einer Garage in der Ernst-Barlach-Straße in Schönberg informiert. Beim Eintreffen der Polizei waren die Kräfte der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr bereit beim Löschen der brennenden Garage, in der sich unter anderem ein Moped und ein E-Roller befanden. Das Feuer griff auf mindestens zwei nebenstehende Garagen ...

