POL-RTK: Fahrzeuge auf Pendlerparkplatz aufgebrochen +++ Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf Kerb +++ Frau in Mittelheim attackiert +++ Fahrzeug in Bad Schwalbach beschädigt

1. Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf Kerb, Schlangenbad-Obergladbach, Feldstraße, Sonntag, 02.09.2023, 01:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es in Schlangenbad-Obergladbach am Rande einer Veranstaltung zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und zwei Sicherheitsmitarbeitern, bei dem mehrere Beteiligte verletzt wurden. Gegen 01:40 Uhr wurde die Polizei in die Feldstraße gerufen, da sich dort mehrere Personen schlagen würden. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei 39 und 26 Jahre alte verletzte Sicherheitsmitarbeiter der dortigen Kerb, die Angaben, aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus mit Schlägen und einem Gegenstand angegriffen worden zu sein. Im Verlauf der vor Ort durchgeführten Ermittlungen gelang es den Beamten, einen Großteil der vermeintlichen Personengruppe sowie die mutmaßlich beiden Haupttäter anzutreffen und zu kontrollieren. Die beiden alkoholisierten 23-Jährigen gaben ihrerseits an, dass es zuvor zu einem Streit mit den Mitarbeitern gekommen sei, in dessen Verlauf auch die beiden jungen Männer angegriffen worden seien. Einer von beiden wies Verletzungen auf, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach geführt, welche Hinweise zu der Auseinandersetzung unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegennimmt.

2. Fahrzeuge auf Pendlerparkplatz aufgebrochen, Idstein, L3274 Richtung Idstein-Oberauroff, Festgestellt: Montag, 04.08.2023, 06:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag wurden zwei geparkte Fahrzeuge auf einem Pendlerparkplatz nahe der A 3 bei Idstein aufgebrochen. Sowohl eine Mercedes S-Klasse, als auch ein Peugeot 208 wiesen am Montagmorgen starke Beschädigungen auf, die auf das Werk von Autoknackern zurückzuführen sind. In beiden Fällen schlugen die Täter Seitenscheiben ein und verschafften sich durch das so entstandene Loch Zutritt zu den Innenräumen der Pkw. Ob Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend ausgesagt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Frau in Mittelheim attackiert,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Greiffenclausstraße, Donnerstag, 31.08.2023, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde eine junge Frau in Mittelheim von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Den Angaben der 19-Jährigen zufolge sei sie um kurz nach Mitternacht nach einer Feier die Greiffenclausstraße entlanggelaufen. In Höhe des Bienenbergwegs sei ein Mann mit ins Gesicht gezogener Kapuze auf sie zugekommen und habe ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss sei der Fremde in Richtung Rieslingstraße geflüchtet. Die 19-jährige begab sich am darauffolgenden Tat in ärztliche Behandlung und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 175 cm großen Mann gehandelt haben, der eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Hose trug. Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Fahrzeug in Bad Schwalbach beschädigt, Bad Schwalbach, Emser Straße / Bahnhofstraße, Mittwoch, 30.08.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag wurde ein Fahrzeug in Bad Schwalbach bei einer Unfallflucht beschädigt. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr parkte eine Frau aus Hohenstein ihren grauen Opel Corsa zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße und schließlich vor einer Schule in der Emser Straße. Auf einem der beiden Parkplätzen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin mit einem Fahrzeug den Opel an der rechten hinteren Tür. Im Anschluss fuhr die Person, ohne den Schaden zu melden, einfach davon. Der am Opel entstandene Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfall, der sich auf einem der beiden Plätze zugetragen haben muss, nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

