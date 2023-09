PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Besonders schwerere Diebstahl+++Besonders schwerer Diebstahl+++Versuchter Besonders schwerer Diebstahl+++

Bad Schwalbach (ots)

+++ Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus der Firma Hessapp+++

65232 Taunusstein-Hahn, Aarstraße 157

Sonntag, 03.09.2023, 01:42 Uhr.

Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in das Firmengebäude der Firma Hessapp ein. Im Anschluss wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Verschiedene Behältnisse wurden durch die Täter mit Gewalt geöffnet und durchsucht. Anschließend verließen die Täter das Gebäude und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden. Über die Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Bad Schwalbach unter der Telefonnummer: 06124-7078-0 entgegen.

+++Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Autowerkstatt

65396 Walluf, In der Rehbach 27

Freitag, 01.09.2023, 17:30 Uhr - Samstag, 02.09.2023, 09:26 Uhr.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Autowerkstatt auf und drangen so ins Gebäude ein. Aus dem Gebäude wurde Bargeld und eine Aluminiumleiter entwendet. Im Anschluss verließen die Täter vermutlich durch das aufgehebelte Fenster die Autowerkstatt und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- Euro. Das erlangte Stehlgut wird derzeit auf insgesamt 2800.- Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123-90900 entgegen.

+++Versuchter Besonders schwerer Diebstahl aus Gaststätte "Rheinschänke."+++

65347 Eltville-Hattenheim, Auweg 2, Gaststätte "Rheinschänke" Sonntag, 03.09.2023, 00:39 Uhr.

Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Gaststätte. In der Gasstätte dursuchten sie verschiedene Bereiche. Anschließend entfernten sie sich vermutlich wieder durch das eingeschlagene Fenster. Über das Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000.- Euro verursacht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville entgegen unter der Rufnummer: 06123-90900

