PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Baustellendiebe zugange

Bad Schwalbach (ots)

1. Zigarettenautomat aufgebrochen, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Festgestellt: Donnerstag 31.08.2023, 01:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe in Taunusstein-Wehen Zigaretten ins Visier genommen. Gegen 01:00 Uhr stellten Zeugen fest, dass der Zigarettenautomat in der Aarstraße, Höhe Hausnummer 200, aufgebrochen worden war. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich die Täter im Schutze der Dunkelheit an dem Automaten zu schaffen gemacht hatten, um an dessen Inhalt zu gelangen. Offenbar waren sie dabei erfolgreich, sodass sie mit ihrer Beute in unbekannter Höhe die Flucht antraten. Der Sachschaden am Automaten beträgt knapp 500 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Aufbruch des Automaten unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Baustellendiebe zugange, Bad Schwalbach, Adolfseck, Justinusstraße, Mittwoch, 30.08.2023, 09:50 Uhr bis 10:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen stahlen Unbekannte Werkzeug von einem Bad Schwalbacher Baugrundstück. Im kurzen Zeitraum von 09:50 Uhr bis 10:30 Uhr betraten die Diebe die Baustelle in der Justinusstraße und entwendeten von dieser einen Digitalmessgerät in Form eines Lasers der Marke Bosch im Wert von etwa 750 Euro. Mit diesem suchten die Täter anschließend das Weite.

Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell