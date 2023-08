POL-RTK: Farbschmierer ziehen durch Wörsdorf +++ Motorrad aus Carport entwendet +++ Einbruch in Elektronikbetrieb +++ Fußgänger angefahren und geflüchtet

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Farbschmierer ziehen durch Wörsdorf, Idstein-Wörsdorf, Hauptstraße / Itzbachweg / Reichenberger Straße / L 3026, Bis Dienstag, 29.08.2023, 14:10 Uhr

(fh)Am Dienstag sind Vandalen durch Idstein-Wörsdorf gezogen und haben dort mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Entlang der L 3026, der Hauptstraße, der Reichenberger Straße und des Itzbachwegs zierten am Dienstagnachmittag mehrere Verteilerkästen, Verkehrszeichen und Wahlplakate unterschiedlichster Parteien Graffitis. Diese hatten die unbekannten Täter zuvor in einem unbeobachteten Moment mit Farbe an die besagten Gegenstände gesprüht. Der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Motorrad aus Carport entwendet, Idstein-Kröftel, Oberemser Straße, Dienstag, 29.08.2023, 21:45 Uhr bis Mittwoch, 30.08.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Diebe im Idsteiner Ortsteil Kröftel ein Motorrad von einem Grundstück gestohlen. Am Mittwochmorgen musste der Besitzer einer blauen Suzuki GSX-S feststellen, dass Unbekannte in der Nacht zuvor sein Grundstück in der Oberemser Straße betreten und aus seinem Carport das Zweirad entwendet hatten. An dem Motorrad im Wert von knapp 10.000 Euro war zuletzt das amtliche Kennzeichen "SWA-PC 93" angebracht.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Elektronikbetrieb, Eltville am Rhein, Elisabethenstraße, Dienstag, 29.08.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 30.08.2023, 05:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in einen Elektronikbetrieb in Eltville eingestiegen. Der oder die Einbrecher stiegen über einen Zaun auf das Firmengelände in der Elisabethenstraße und brachen dort ein Fenster mit einem Hebelwerkzeug auf. Über dieses stiegen sie in den Betrieb ein und entwendeten aus einer Fertigungshalle Kupferdraht, mit dem sie anschließend unbemerkt die Flucht ergriffen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

4. Fußgänger angefahren und geflüchtet, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Dienstag, 29.08.2023, 16:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein Fußgänger in Höhe einer Rüdesheimer Tankstelle von einem Autofahrer angefahren. Dieser flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Den Angaben des 52 Jahre alten Rüdesheimers zufolge habe er gegen 16:50 Uhr auf dem Gehweg der Geisenheimer Straße die Ausfahrt der dortigen Tankstelle passiert. In diesem Moment sei ein Auto vom Tankstellengelände in Richtung der Geisenheimer Straße eingebogen und habe ihn als kreuzenden Fußgänger angefahren. Der Fahrer des Autos, einem beigen Nissan, habe auf eine Ansprache nur gelacht und sei in Richtung Wiesbaden davongefahren. Der Fahrer selbst soll etwa 35 Jahre alt und braunhaarig gewesen sein. Weiterhin trug er eine Kappe. Bei dem Unfall verletzte sich der Fußgänger leicht.

Die Polizei in Rüdesheim ermittelt nun und nimmt Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

