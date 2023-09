PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Taxi verunfallt auf Bundesstraße - Fahrgast verletzt +++ Fahrerin fährt stark alkoholisiert gegen Verkehrsschild +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Taxi verunfallt auf Bundesstraße - Fahrgast verletzt, Bundesstraße 42, Rüdesheim am Rhein, Freitag, 01.09.2023, 00:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag, ereignete sich auf der B 42 bei Rüdesheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Taxifahrer mit einer Leitplanke kollidierte. Ein Fahrgast wurde leicht verletzt. Gegen Mitternacht befuhr der 60 Jahre alte Rüdesheimer die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. In Höhe des Rüdesheimer Hafens kam der Mann mit seinem Taxi der Marke Mercedes aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer rechtsseitigen Leitplanke. Diese sowie der Mercedes wurden beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 7000 Euro. Bei dem Unfall wurde ein 51 Jahre alter Fahrgast leicht verletzt und zur weiteren Abklärung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

2. Fahrerin fährt stark alkoholisiert gegen Verkehrsschild, Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße, Donnerstag, 31.08.2023, 09:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen ist eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin in Aarbergen-Kettenbach unterwegs gewesen und dort gegen ein Straßenschild gefahren. Gegen 09:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in die Scheidertalstraße in Kettenbach gerufen. Vor Ort stellten die Beamten in Höhe eines Einkaufsmarktes einen verunfallten 1er BMW fest, welcher offenbar unmittelbar vor der Einmündung zur Aarstraße über eine Verkehrsinsel gefahren und mit einem Vorfahrtsschild zusammengestoßen war. An der Unfallstelle trafen die Polizisten auch auf die 69 Jahre alte Fahrerin. Schnell zeigte sich der Grund für den Unfall. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei ihr einen Wert von knapp 2.5 Promille. Der Sachschaden wird auf knapp 2.500 Euro geschätzt. Nicht nur hatte dies eine Ermittlungsverfahren und eine Blutentnahme eines Arztes zur Folge, auch ihr Führerschein wurde sichergestellt.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

